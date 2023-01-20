شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 20 / 1 / 2023 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة باقي منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بإقامة مباراتين في غاية القوة والإثارة، حيث يلاقي المصري غزل المحلة ويواجه سيراميكا نظيره سموحة.

في المباراة الأولى، يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيرة غزل المحلة الجمعة المقبلة، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، والمقرر لها فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

المصري يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري بعد انقضاء 13 مباراة برصيد 18 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة في المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

ويركز حسام حسن في التدريبات الأخيرة للمصري على تجهيز قوته الضاربة التي ينوي الرهان عليها في المباراة مثل محمود جاد في حراسة المرمى وعمرو طارق وعمرو موسي وإيزي إيميكا وإلياس الجلاصي وحسين السيد وأحمد شداد وعبدالرحيم دغموم ومروان حمدي.

ومنح حسام حسن في التدريبات الأخيرة جرعة مكثفة من التدريب للمهاجمين ولاعبي الوسط مثل مروان حمدي وجريندو ودغموم على كيفية إنهاء الفرص لحل أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى وزيادة المعدل التهديفي للفريق على أمل مواصلة الانتصارات في سباق الدوري.

في المقابل، خاض فريق غزل المحلة مباراة ودية أمام عرب الرمل وانتهت بفوز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار استعدادات المحلة لمباراة المصري، وسجل اللاعب الدولي التنزاني فى مشاركته الودية الأولى مع المحلة، على الرغم من تعاقد المحلة مع اللاعب مطلع الموسم الحالي.

في المباراة الثانية، يلتقى فريق سموحة مع نظيره سيراميكا في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقط من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وطالب طارق العشرى اللاعبين بضرورة نسيان مواجهة الأهلى في كأس مصر وما حدث بها، وعدم الانشغال بما يدور في إدارة سموحة، والتركيز على تحقيق الفوز الثالث في الدورى هذا الموسم، والفوز الثانى على التوالي لتحسين وضع الفريق في الجدول.

ويفكر العشرى فى منح الهانى راحة من المشاركة امام سيراميكا واعطاء الفرصة للحارس عمر صلاح للبدء فى اللقاء للحفاظ على الهانى وعدم وضعه تحت ضغوط نفسية خاصة وان الهانى اشتكى من بعض الالام فى السمانة وذلك يفضل منحه الراحة.

يدخل فريق سيراميكا المواجهة بمعنويات مرتفعة نسبيا بعد الاستقرار الإداري، حيث أعلنت إدارة نادي سيراميكا تجديد تعاقد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم إضافي، حتى نهاية موسم 2023-2024، جاء قرار مجلس إدارة نادي سيراميكا فى إطار حرصها الدائم على توفير كل سبل الدعم والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين، بما يساعد على تحقيق نتائج تليق باسم سيراميكا في الدوري الممتاز.