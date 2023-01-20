شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش النهائية على 3 صفقات فى ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو الزمالك الرتوش النهائية على 3 صفقات في الانتقالات الشتوية الجارية بعد الاتفاق مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض الذى منح الإدارة الضوء الأخضر للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين بعد إعجابه بقدراتهم وإمكانياتهم الفنية.

وتنتظر إدارة نادى الزمالك موافقة أندية هؤلاء اللاعبين على المقابل المادى المعروض حتى يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذه الصفقات،وستكون في المراكز التى طلب فيريرا تدعيمها على رأسها مركز المهاجم ثم الدفاع والظهير الأيسر.

في سياق مختلف، يعقد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسات يومية مكثقة مع لاعبى الأبيض، للشد من أزرهم وتحفيزهم قبل لقاء القمة أمام الأهلى،مؤكداً لهم على أهمية المباراة التي تتطلب من الجميع التركيز وبذل قصارى جهدهم في الملعب من أجل التواجد في منطقة المنافسة على لقب الدورى المصرى، المتوج به الفريق الأبيض أخر موسمين متتالين.

وعكف البروفيسور على تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبى الزمالك خلال المباريات الماضية من أجل عدم تكرارها في مباراة الأهلى، والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة جماهير الفريق الأبيض بعد الإخفاق والخسارة من أسوان ثم التعادل مع الداخلية،والاتحاد السكندرى، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فضلاً عن توديع بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام غريمه الأهلى فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 وخسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4-3.