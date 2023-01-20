العراق يتوج بلقب خليجي 25 للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على عُمان



توج العراق بلقب النسخة 25 من كأس الخليج لكرة القدم، الخميس، عقب انتصاره في المباراة النهائية على عمان بثلاثة أهداف لاثنين بعد التمديد، على أرض استاد "البصرة الدولي".



بدأ اللقاء بتحفظ واضح من الجانبين وسط سيطرة نسبية وانتشار أفضل للمنتخب العراقي الذي انتظر مرور الدقائق العشر الأولى ليبادر إلى الهجوم بمحاولات لم تشكل أي خطورة.



ونجح لاعب الوسط إبراهيم بايش في تسجيل هدف لفريقه عند الدقيقة 24 من كرة تسلمها خارج حدود جزاء الخصم قبل أن يُسددها مباغتة عن يمين الحارس العماني إبراهيم المخيني.



بعد الهدف تراجع المنتخب العراقي وانحصر اللعب في منتصف الملعب، الأمر الذي ظل مستمرا إلى نهاية مجريات الشوط الأول.



في الشوط الثاني غابت الجماعية عن أداء المنتخب العراقي الذي اعتمد لاعبوه على الحلول الفردية والتسرع في إنهاء الهجمات، في حين بدأ العمانيون بمحاولة إيجاد فرص خجولة لتعديل النتيجة.



ردة فعل العمانيين الحقيقية لم تظهر حتى الدقيقة 82، حيث اخترق صلاح اليحيائي دفاع العراق ليتعرض لعرقلة احتسب على إثرها ركلة جزاء كانت كفيلة أن تمنح "الأحمر" التعادل لكن الحارس هاشم حسن تصدى لكرة جميل اليحمدي وحافظ على تقدم "أسود الرافدين".



ومع حلول الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل ضائع لعمر المباراة الأصلي، عاد الحكم الرئيسي ليُعلن عن جزاء ثانية بمساعدة تقنية "الفار"، أحرز اليحيائي منها هدف التعادل وذهب بالنهائي إلى الأشواط الإضافية.



الإثارة اشتعلت في الشوط الإضافي الثاني بعد أن سجل العراق هدفا ثانيا عبر أمجد عطوان من علامة الجزاء في الدقيقة 11، قبل أن يرد العمانيون سريعا بهدف التعادل من رأسية جميلة لمنذر العلوي بعد دقيقتين فقط.



وبينما كان الجميع ينتظر اللجوء إلى ركلات الترجيح ارتقى مناف يونس لكرة عالية من مخالفة ثابتة وأودع الكرة في مرمى عمان هدفا ثالثا للعراق في الدقيقة الثانية من الزمن بدل الضائع.



اللقب هو الرابع للمنتخب العراقي في تاريخ مشاركاته بالبطولة الخليجية بعد أعوام 1979 (بنظام التجمع)، و1984 بالفوز على قطر بركلات الجزاء (4-3)، و1988.



(الاناضول)