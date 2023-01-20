الامارات | «أبيض الشاطئية» يواجه إيران وماليزيا وأوزبكستان في كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرزت قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية «تايلاند 2023»، والتي سحبت أمس، عن وقوع المنتخب الوطني «وصيف النسخة الماضية»، في المجموعة الثانية إلى جانب إيران وماليزيا وأوزبكستان.

وجاء تايلاند «المضيف» في المجموعة الأولى في مواجهة منتخبات البحرين وأفغانستان والسعودية. فيما وقع منتخب اليابان «حامل اللقب» في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات لبنان والصين وإندونيسيا. ويلعب منتخب عُمان «ثالث النسخة الماضية» في المجموعة الرابعة إلى جانب فلسطين والكويت وقيرغيزستان.

وتُقام البطولة من 16 إلى 26 مارس المقبل في مدينة باتايا التايلاندية، بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعها على أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 في دولة الإمارات.