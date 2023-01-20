الامارات | السناني ينتقل بشكل نهائي إلى الوصل بعقد حتى 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن انضمام حارس المرمى خالد السناني بشكل نهائي من الظفرة بعقد يمتد حتى 2027، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في «تويتر». وأعرب السناني عن سعادته باكتمال إجراءات انتقاله إلى «الإمبراطور» بشكل نهائي، وقال: «الوصل هو ملعب الأبطال، وكيان عظيم، وتاريخ كبير، وأي لاعب يتمنى أن ينضم إلى صفوفه، وأن يكون جزءاً من هذا الكيان».

وأضاف: «انضمامي إلى الوصل في الانتقالات الصيفية كان يوماً سعيداً بالنسبة لي، والآن أنا سعيد بشكل أكبر بعدما انتقلت إلى الفريق بشكل نهائي».

وكان الوصل تعاقد مع السناني الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد. ويعد حارس المرمى، البالغ 32 عاماً، من أبرز حراس المرمى في الدولة، إذ تألق بشكل كبير مع الظفرة في المواسم الماضية، بعدما انتقل إلى الفريق قادماً من الجزيرة في 2018. وأسهم السناني في البداية القوية التي حققها الوصل خلال الموسم الحالي بتصدره ترتيب الدوري في الجولة السادسة، واستمراره في المنافسة على الصدارة، رغم تراجع الفريق إلى المركز السادس، إذ إنه الوحيد في «الفهود» الذي شارك في جميع مباريات الفريق بالدوري في 12 جولة حتى الآن، بمعدل 1080 دقيقة، واستقبلت شباكه 14 هدفاً.