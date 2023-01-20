الامارات | بوكا وراسينغ يطلبان «السوبر الأرجنتيني» في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار اليوم إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حيث الموعد في الساعة 07:30 مساء مع واحدة من أقوى مباريات كرة القدم في أميركا الجنوبية، وتجمع بين بوكا جونيورز الأرجنتيني ومواطنه راسينغ كلوب، ضمن كأس السوبر الأرجنتيني الذي يقام في ضيافة أبوظبي، ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وتمتد لأربع سنوات. وتعتبر المباراة كذلك إيذاناً بانطلاق الموسم الكروي الجديد للأرجنتين.

ويشارك بوكا، صاحب الجماهيرية الواسعة في الأرجنتين، في اللقاء بوصفه بطل الدوري الذي حققه أكتوبر الماضي، فيما يظهر نظيره راسينغ كلوب بصفته بطل الكأس التي توج بها نوفمبر الماضي. ويتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري، نظراً للشعبية التي يتمتع بها بوكا على وجه التحديد.

ووصل الفريقان إلى مدينة العين، الثلاثاء الماضي، في طائرة واحدة، في رحلة استغرقت 22 ساعة عبر العاصمة الإسبانية مدريد.

وسبق لبوكا المشاركة في كأس السوبر الأرجنتيني في 2012 و2015 و2017 و2019، لكنه خسر في المرات الثلاث الأولى، قبل أن ينجح في 2019 في التتويج باللقب على حساب روزاريو على ملعب «مالفيناس أرجنتين» كآخر مرة يحصل على لقبها، في حين جرى إلغاء السوبر في العام الماضي، الذي كان مقرراً أن يجمعه بريفر بليت. في المقابل، سيكون الظهور الليلة هو الثاني لراسينغ كلوب في المنافسة، إذ خسر اللقب في 2021 بنتيجة كبيرة على يد ريفر بليت، ما يجعله يكثّف من جهوده في لقاء اليوم لتفادي المصير نفسه أمام العملاق الآخر بوكا جونيورز.

• بوكا فاز بـ«السوبر الأرجنتيني» سنة 2019، بينما تعد المشاركة الحالية الثانية لفريق راسينغ.