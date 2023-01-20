الامارات | سيتي و«الصقور» يدشنان انطلاق إياب «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى (مرحلة الإياب)، حيث تشهد هذه الجولة مباريات صعبة للمتصدر والوصيف.

ويقص فريق الإمارات وسيتي شريط الدور الثاني اليوم الساعة الخامسة مساء و10 دقائق، وتُقام المباراة على الملعب الثاني بنادي النصر، ويبحث «الصقور» عن تأمين الوصافة مؤقتاً، بانتظار بقية النتائج الأخرى، وكان الفريقان تعادلا في لقاء الذهاب.

وتستكمل المباريات غداً بإقامة أربع لقاءات يلعب فيها بالتوقيت نفسه، فرسان هسبانيا مع «غلف إف سي»، وفي الخامسة وخمس دقائق يلعب الرمس مع الفجيرة، ومسافي مع التعاون، والعروبة مع حتا، وتتواصل المباريات بعد غدٍ، بإقامة ثلاث مباريات يلعب فيها مصفوت مع الجزيرة الحمراء، والذيد مع بينونة، والعربي مع دبا الحصن.

ويتصدر ترتيب الدوري حتا برصيد 36، ثم دبا الحصن ثانياً 34، وفريق الإمارات برصيد 32 والحمرية 27 والجزيرة الحمراء 27 والعربي 27 ومصفوت 26، ومسافي 23، والذيد 22 والعروبة 20 و«غلف إف سي» 18 والتعاون 18، والرمس 17 والفجيرة 15، وسيتي 13 وبينونة 11، وأخيراً فرسان هسبانيا بست نقاط.

وتبرز في الواجهة ثلاث مباريات قوية منها مواجهة العروبة وحتا، إذ تُعد اختباراً صعباً للمتصدر، بينما العروبة يراهن عليها كنقطة تحول في الفترة المقبلة.

وكان حتا كسب النقاط في مباراة الذهاب بقرار من لجنة الانضباط لوجود مخالفة إدارية، بينما انتهت النتيجة الفعلية بفوز العروبة (3-0).

وسيكون دبا الحصن في اختبار صعب أمام مضيفه العربي، حيث يتطلع دبا الحصن لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة وتعادل متتاليين في آخر مباراتين، كما خسر ذهاباً أمام العربي 2-1.