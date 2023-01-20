الامارات | العراقي إبراهيم بايش أفضل لاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج لاعب المنتخب العراقي، إبراهيم بايش، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها رقم 25، التي اختتمت أمس في البصرة بالعراق.

وقاد بايش منتخب بلاده للفوز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بعدما سجل الهدف الأول في المباراة النهائية التي شهدت فوز العراق على عمان 3-2، أمس.

وكان هدف بايش هو الثاني له في البطولة، بعدما سبق له أن سجل في شباك السعودية في دور المجموعات، وهي المباراة التي فاز بها منتخب العراق 2-صفر.

وحصل زميله في الفريق، المهاجم أيمن حسين، على لقب هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف.

وسجل حسين هدفين في شباك اليمن في دور المجموعات (فازت العراق 5 - صفر)، وسجل هدفاً في شباك قطر في الدور قبل النهائي (فازت العراق 2-1).

من جهة أخرى، حصل إبراهيم المخيني، حارس المنتخب العماني، على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، حيث قدم أداءً رائعاً في البطولة، وكان واحداً من أسباب وصول فريقه إلى المباراة النهائية.