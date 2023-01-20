الامارات | جياد «غودولفين» تطلب النجمة الـ 10 في «زعبيل مايل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنشد خمسة من جياد «غودولفين» اللقب الـ10 تاريخياً في بطولة «زعبيل مايل» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب2» لمسافة 1600 متر عشبي، حين تخوض اليوم تحدي الشوط الخامس والرئيس في ثالث سباقات الموسم الجديد من كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يُقام على مضمار ميدان في دبي، وترعى أشواطه السبعة «شبكة الإذاعة العربية»، بإجمالي جوائز تبلغ 700 ألف دولار، ينافس على ألقابها 63 من صفوة الجياد المحلية والدولية.

وكانت «غودولفين» أحرزت لقب الموسم الماضي في «زعبيل مايل» عن طريق «ريل وورد»، وتراهن في سباق اليوم على الجياد: «ديزرت فاير» و«لاند أوف ليجندس» و«ليزر شو» و«ماسترز أوف ذا سيز» و«مودرن نيوز».

ويدخل دائرة المنافسة «أزربيجان» لمحمد السبوسي.

وتنافس ثمانية خيول نصفها للمالك الوطني خالد النابودة على لقب النسخة الأولى من «بيغ إيزي للسرعة»، يتقدمها «إيه إف مرموق»، بجانب منافسة متوقعة من «لينا» لـ«ياس للسباقات».

وتواصل الإثارة في الشوط الرابع «سباق 1000 غينيز الإماراتي»، حيث المنافسة متوقعة بين سبع مهرات تتقدمها بطلة الشوط التحضري لهذه البطولة المهرة «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتحمل ثلاث مهرات لواء «إسطبلات الراشد» في «1000 غينيز»، منها «عواصف».

وتختبر 10 من الخيول قدرتها على مسافة التحمل في مسابقة «الخيل تروفي» في الشوط السادس، يبرز منها الفرس الإيرلندية «ويكي ويكي ويلز» بشعار «جميس ميرنز لونغ».

ويمثل «غودولفين» في هذا الشوط «غلوبال هيت».