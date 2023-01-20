الامارات | «أبوظبي للدراجات» بطل السباق الصحراوي في بطولة السلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية وفريق شرطة دبي في السباق الصحراوي في بطولة السلم للدراجات للإماراتيين بفوزهما بلقبي فئتي الهواة والمحترفين الذي أقيم، أمس، وهو السباق الرابع ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وتزينت منطقة السلم وكثبانها الرملية وبحيراتها بأجمل صور التنافس الذي قدمه أبطال الإمارات للدراجات الهوائية وأقيمت المنافسات وسط مختلف التحديات الطبيعية ضمن المسار الذي تم اختياره، ومن بين تلك التحديات منطقة الكثبان الرملية العالية التي تطلبت حمل المتسابق لدراجته الهوائية وصعود الكثبان جرياً، وغيرها من التحديات التي تطلبت مهارة في اختراق التحديات المائية التي تضمنت بركاً ومناطق موحلة تتطلب مهارة عالية وقوة بدنية لاجتيازها.

وتوج عبدالله علي الحمادي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بطلاً للسباق لفئة المحترفين، وجاء بالمركز الثاني محمد أحمد المطيوعي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية أيضاً، وحل جابر المنصوري من فريق «ماي ووش» في المركز الثالث.

وحصل ياسر البلوشي من شرطة دبي على المركز الأول فئة الهواة، يليه زميله سعيد حسن من شرطة دبي في المركز الثاني، وحل ثالثاً راشد البلوشي من فريق الشعفار جميرا.

وشارك في المنافسات القوية للسباق الصحراوي للإماراتيين لفئتي الهواة والمحترفين، نحو 100 متسابق بشكل فردي، وفرق: شرطة دبي، ربدان، ووش، فريق أبوظبي للدراجات الهوائية، تورك، الوثبة، الشعفار جميرا، جو سايكلنغ دبي، ياسي ودي إكس دبي.

وامتد السباق لمسافة 68.7 كيلومتراً، وسط محمية المرموم أكبر محمية طبيعة في العالم والتي تقع ضمن منطقة سيح السلم، التي تتميز بمعالمها الطبيعية الخلابة والثروة الحيوانية النادرة التي تجعلها من أهم مناطق أرياف وبراري دبي، وإحدى أهم الوجهات في دبي ضمن «أجمل شتاء في العالم».

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رؤية سموه وتوجيهاته لتنظيم هذه البطولة وتوفير كل سبل الدعم لها، وتخصيص موازنة تبلغ خمسة ملايين لأبطال السباقات السبع خلال الموسم.

وقال الفلاسي في تصريحات صحافية إنه: «تحرص اللجنة المنظمة في كل موسم على اختيار مسارات تزيد من قوة المنافسة، وتستنفر مهارات وقدرات المشاركين في مختلف الفئات، وقد تم اختيار مسار هذا السباق ليكون حافلاً بالتحديات الطبيعية، من خلال وجود المياه والكثبان الرملية والطبيعة المختلفة للمسارات التي تجمع بين مناطق صلبة وأخرى موحلة وأخرى رملية وصخرية، وهي جوانب تزيد من روعة التحدي وتصقل مهارات الدراجين وتكسبهم مهارات إضافية للتعامل مع مختلف أنواع الدراجات والمسارات، وقد أسهم هذا المسار بظهور السباق بأروع صورة جمعت بين جمالية المحمية الطبيعية، وتزامن مرور الدراجين مع مرور قطعان الحيوانات النادرة التي تعيش فيها، إلى جانب إظهار الدراجين قدرات كبيرة فنية وبدنية».

ومن المقرر أن يتواصل الموسم السابع الذي يضم سبعة سباقات لمختلف الفئات بمشاركة أكثر من 1000 دراج من مختلف الفئات، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين الثاني في الرابع من فبراير المقبل لمسافة 137 كيلومتراً، وسباق النخبة السيدات في الخامس من الشهر نفسه لمسافة 157 كيلومتراً، والسباق الصحراوي للإماراتيين والمقيمين في 11 منه لمسافة 68.7 كيلومتراً».