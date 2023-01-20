الامارات | أروابارينا باقٍ مدرباً للمنتخب رغم إخفاق «خليجي 25»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد اتحاد كرة القدم الثقة في المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا للاستمرار في تدريب «الأبيض» خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بهذا الخصوص، مع تقديم كل الدعم للمنتخب لتحقيق النتائج المرجوة.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «إن مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج العربي (خليجي 25) التي استضافتها البصرة لم تكن بمستوى الطموح الذي كانت تتأمله الجماهير الإماراتية واتحاد الكرة، ومن أبرز الأسباب التي أثرت سلباً في مشاركة الأبيض، وجود عناصر شابة وعدد من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في البطولة، بجانب تعرض عدد من العناصر الأساسية للإصابات مع أنديتهم خلال مسابقة الدوري وغيابهم عن البطولة».

وترأس اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد أمس، بمقر الاتحاد في دبي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء، وحضر جانباً من الاجتماع مدرب المنتخب أروابارينا.

وأكد المجلس على «مواصلة العمل من أجل إعداد المنتخبات الوطنية بالصورة التي تجعلها قادرة على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة، وأن كل كبوة تتعرض لها الكرة الإماراتية تدفع لتحسين الخطط وآليات التنفيذ، لأن العمل المتواصل والجيد هو الطريق المناسب لبناء منتخبات قوية».

وأعرب مجلس الإدارة عن تفهمه لحزن جمهور الكرة الإماراتية على النتائج التي خرج بها المنتخب من هذه البطولة، داعياً الجميع لمواصلة التعاون والتكاتف من أجل تطوير الكرة الإماراتية من خلال النقد الموضوعي أو طرح الآراء أو الأفكار الواقعية.

من جهة أخرى، تقدم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالتهنئة إلى الاتحادين الخليجي والعراقي لكرة القدم على النجاح المبهر والمميز للبطولة التي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً وتغطية إعلامية غير مسبوقة، فيما تم الإشادة كذلك بطاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار عدداً من مباريات البطولة، والعناصر الإماراتية التي عملت في مختلف اللجان التابعة للاتحاد الخليجي وأسهمت في النجاح التنظيمي المبهر لجميع المباريات، وتم خلال الاجتماع أيضاً الاطلاع على المستجدات الخاصة باستضافة الدولة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية 2023.

اتحاد الكرة:

• «مشاركة المنتخب في خليجي 25 لم تكن بمستوى الطموح».

• «كل كبوة تتعرض لها الكرة الإماراتية تدفع لتحسين الخطط».