الامارات | «خدمة الأمين» تشارك للمرة الأولى في ماراثون دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «خدمة الأمين» عن اعتزامها المشاركة بفريق للمرة الأولى في النسخة الـ22 من ماراثون دبي، المزمع إقامته 12 فبراير المقبل، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية لخدمة الأمين الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية.

ويتضمن الماراثون ثلاثة مسارات (42 كيلومتراً، و10 كيلومترات، و4 كيلومترات)، وينطلق من أمام أكاديمية شرطة دبي بشارع أم سقيم، ومن المتوقع مشاركة ما يقارب 30 ألف عداء في الماراثون.

وقال المشرف العام لخدمة الأمين، عمر الفلاسي في تصريح صحافي، إن مشاركة «خدمة الأمين» تأتي بهدف تحفيز مختلف شرائح المجتمع لتبني أسلوب حياة صحي ورياضي.

بدوره أعرب المنسق العام لماراثون دبي أحمد الكمالي، أن مشاركة «خدمة الأمين» تمثل قوة دافعة للحدث وتشجيعاً للأنشطة والفعاليات في دبي والإمارات. وأضاف الكمالي أن مساهمة «خدمة الأمين» كذلك ببعض الجوائز المالية للفئات المختلفة في الماراثون تؤكد الشراكة المؤسسية للخدمة مع المؤسسات والدوائر المختلفة في إمارة دبي.