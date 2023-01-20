الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الحوسني

أثنى مراقبون على خطوة نادي الشارقة بتجديد عقد حارس المرمى عادل الحوسني للاستمرار مع النادي حتى 2026، علماً أن هناك أندية كانت ترغب في الحصول على خدمات الحوسني بعد انتهاء عقده مع ناديه.

بطولة

استكمالاً للنجاحات التي حققتها «خليجي 25»، اقترح اتحاد الشرطة الرياضي العراقي أن تسند إليه استضافة إحدى بطولات الشرطة العربية المقبلة، على أن تقام في العاصمة بغداد.

رواتب

كشف عضو إدارة أحد أندية الدرجة الأولى أنه يسعى للاستغناء عن معظم اللاعبين من أصحاب الرواتب العالية، ولو كان مهماً للمدرب، بعد أن تضاءلت حظوظ الفريق بالتأهل للعب في دوري أدنوك للمحترفين.