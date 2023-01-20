شكرا لقرائتكم خبر التعاون يلتقي الشباب وعينه على المربع الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، يستقبل التعاون مساء اليوم الجمعة ضيفه الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في موقعة كروية حاملة في أروقتها الإثارة والتحدي وسط طموحات مشتركة وجوانب فنية تبدو في مجملها متقاربة كثيرا لدى طرفي المواجهة الباحثين عن الظفر بالنقاط الثلاث وتضييق الخناق على دائرة الصدارة.

ويأتي صاحب الأرض التعاون خامسا برصيد 26 نقطة وسط نشوة معنوية عقب عودته الأخيرة من حائل بانتصار ثمين على حساب الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل في مواصلة صحوته الإيجابية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وسيخوض مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا هذا اللقاء برغبة واضحة من أجل مواصلة حصد النقاط وتفادي السقوط من جديد يحفزه في ذلك عاملا الأرض والجمهور.

في المقابل يأتي الشباب رابعا برصيد 27 نقطة بعدما أنهى مواجهة النصر في الجولة السابقة بتعادل سلبي، ويتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها الفريق في آخر ثلاث مواجهات وتوسيع الفارق النقطي بينه وبين منافسيه، وسيعتمد الإسباني فيسنتي مورينو مدرب فريق الشباب على كوكبة من العناصر البارزة أصحاب الخبرة أملا في حسم اللقاء والخروج من دائرة النزيف النقطي علاوة على الظهور بالصورة الفنية الإيجابية المنتظرة لدى جماهيره.

من مواجهات التعاون والشباب:







تحمل مواجهة اليوم الرقم (29) في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري.



التقى الفريقان في (28) لقاء.كسب التعاون (10) لقاءات.



حقق الشباب الفوز في (10) مواجهات.



حسم التعادل الإيجابي (7) لقاءات.



التعادل السلبي ظهر في لقاء وحيد.



هدافو فريق التعاون:





لياندري توامبا:كاميروني ــ 3 أهداف.



أليخاندرو غامارا : باراغوياني ــ 3 أهداف.



ألفارو ميدران : إسباني ــ 3 أهداف.



هدافو فريق الشباب: