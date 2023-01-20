شكرا لقرائتكم خبر ضمك يطمح لاستعادة انتصاراته عبر شباك الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي ضمك نظيره الفتح مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الأسبوع الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل صاحب الأرض والجمهور ضمك هذا اللقاء بعد سلسلة طويلة من التعثرات وصلت لـ5 جولات متتالية لم يتذوق فيها الفريق طعم الانتصار كان آخرها الخسارة في الديربي أمام أبها في الجولة الماضية مما عمق جراح فارس الجنوب خصوصا أنها الخسارة الأولى في الديربي منذ مدة طويلة.

وتعد هذه المواجهة من ضمن المواجهات التي لا يفضلها ضمك خصوصا أن تاريخ لقاءاته أمام الفتح لم يكن جيدا، حيث حقق الفوز في لقاء وحيد فقط من أصل 6 مواجهات بينما فاز خصمه في لقاءين وانتهت المواجهات الثلاث الباقية بالتعادل، لذلك يبحث ضمك عن تحقيق الفوز اليوم ولا غيره للعودة مجددا للانتصارات وتسجيل بداية جديدة ووقف نزيف النقاط.

على الطرف الآخر يسعى الفتح لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه الأخير أمام الاتفاق في الجولة الماضية ومواصلة جمع النقاط والزحف نحو المراكز المتقدمة في سلم الترتيب. يذكر أن الفتح هذا الموسم لم يتعادل في أي لقاء، حيث خاض 12 لقاء حقق الفوز في 6 مواجهات وخسر مثلها ليجمع 18 نقطة وهو عدد النقاط لمستضيفه ضمك ليكون لقاء اليوم لفض الشراكة فيما بينهما وإن حصل التعادل يستمر الفريقان متساويان بعدد النقاط.

قبل لقاء الفريقين:

