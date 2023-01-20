ضمك يطمح لاستعادة انتصاراته عبر شباك الفتح

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يدخل صاحب الأرض والجمهور ضمك هذا اللقاء بعد سلسلة طويلة من التعثرات وصلت لـ5 جولات متتالية لم يتذوق فيها الفريق طعم الانتصار كان آخرها الخسارة في الديربي أمام أبها في الجولة الماضية مما عمق جراح فارس الجنوب خصوصا أنها الخسارة الأولى في الديربي منذ مدة طويلة.وتعد هذه المواجهة من ضمن المواجهات التي لا يفضلها ضمك خصوصا أن تاريخ لقاءاته أمام الفتح لم يكن جيدا، حيث حقق الفوز في لقاء وحيد فقط من أصل 6 مواجهات بينما فاز خصمه في لقاءين وانتهت المواجهات الثلاث الباقية بالتعادل، لذلك يبحث ضمك عن تحقيق الفوز اليوم ولا غيره للعودة مجددا للانتصارات وتسجيل بداية جديدة ووقف نزيف النقاط.
على الطرف الآخر يسعى الفتح لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه الأخير أمام الاتفاق في الجولة الماضية ومواصلة جمع النقاط والزحف نحو المراكز المتقدمة في سلم الترتيب. يذكر أن الفتح هذا الموسم لم يتعادل في أي لقاء، حيث خاض 12 لقاء حقق الفوز في 6 مواجهات وخسر مثلها ليجمع 18 نقطة وهو عدد النقاط لمستضيفه ضمك ليكون لقاء اليوم لفض الشراكة فيما بينهما وإن حصل التعادل يستمر الفريقان متساويان بعدد النقاط.
قبل لقاء الفريقين:
- فوز وحيد لضمك مقابل فوزين للفتح و3 تعادلات في مواجهات الفريقين.
- لم يحقق ضمك الفوز أمام الفتح في آخر ثلاثة لقاءات بينهما.
- الفوز الوحيد لضمك أمام الفتح كان على أرض الأول موسم 2019-2020.
- ضمك لم ينتصر آخر 5 جولات وخسر آخر جولتين.
- لم يسبق للفتح أن تعادل هذا الموسم فاز 6 مرات مقابل 6 خسائر.
- يتساوى الفريقان بعدد النقاط 18 نقطة لكل فريق.
- يتفوق الفتح هجوميا بتسجيله 19 هدفا مقابل 16 لضمك.
- لا يتفوق أي الفريقين دفاعيا بعد استقبالهما العدد ذاته من الأهداف 13 هدفا.
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