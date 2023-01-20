شكرا لقرائتكم خبر الرائد يرتطم بأمواج الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الرائد (16 نقطة) عصر اليوم ضيفا على فريق الخليج (10 نقاط) في مواجهة حاسمة للفريقين يطمح كل منهما لتحسين مركزه بسلم الترتيب والهروب من مناطق الخطر، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويدخل فريق الخليج صاحب الأرض لقاء اليوم بعد حالة الصحوة التي حققها في مباراتيه الماضيتين أمام التعاون والوحدة، وبغية مواصلة نتائجه الإيجابية بعد التحركات التعاقدية التي أضافها في فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينيز صاحب التأثير وهدفي الفوز وإضافة ست نقاط في خزينة الفريق، كأحد أهم الخيارات في أجندة مواطنه أمانويل بيدرو مدرب الفريق.

على الجهة المقابلة يسعى الروماني ماريوي ساموديكا مدرب الرائد لتصحيح مسار فريقه عقب الخسارة الكبيرة أمام الفيحاء برباعية في الجولة الماضية والعودة للانتصارات من بوابة الخليج، في ظل اعتماده على ابن جلدته متريتا في خط المنتصف وبجواره المغربي محمد فوزير وداميان جوكوفيتش ومن أمامهم مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس كرأس حربة.