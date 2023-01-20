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الرائد يرتطم بأمواج الخليج

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- بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الرائد (16 نقطة) عصر اليوم ضيفا على فريق الخليج (10 نقاط) في مواجهة حاسمة للفريقين يطمح كل منهما لتحسين مركزه بسلم الترتيب والهروب من مناطق الخطر، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويدخل فريق الخليج صاحب الأرض لقاء اليوم بعد حالة الصحوة التي حققها في مباراتيه الماضيتين أمام التعاون والوحدة، وبغية مواصلة نتائجه الإيجابية بعد التحركات التعاقدية التي أضافها في فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينيز صاحب التأثير وهدفي الفوز وإضافة ست نقاط في خزينة الفريق، كأحد أهم الخيارات في أجندة مواطنه أمانويل بيدرو مدرب الفريق.

على الجهة المقابلة يسعى الروماني ماريوي ساموديكا مدرب الرائد لتصحيح مسار فريقه عقب الخسارة الكبيرة أمام الفيحاء برباعية في الجولة الماضية والعودة للانتصارات من بوابة الخليج، في ظل اعتماده على ابن جلدته متريتا في خط المنتصف وبجواره المغربي محمد فوزير وداميان جوكوفيتش ومن أمامهم مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس كرأس حربة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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