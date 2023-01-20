الرائد يرتطم بأمواج الخليج

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ويدخل فريق الخليج صاحب الأرض لقاء اليوم بعد حالة الصحوة التي حققها في مباراتيه الماضيتين أمام التعاون والوحدة، وبغية مواصلة نتائجه الإيجابية بعد التحركات التعاقدية التي أضافها في فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينيز صاحب التأثير وهدفي الفوز وإضافة ست نقاط في خزينة الفريق، كأحد أهم الخيارات في أجندة مواطنه أمانويل بيدرو مدرب الفريق.على الجهة المقابلة يسعى الروماني ماريوي ساموديكا مدرب الرائد لتصحيح مسار فريقه عقب الخسارة الكبيرة أمام الفيحاء برباعية في الجولة الماضية والعودة للانتصارات من بوابة الخليج، في ظل اعتماده على ابن جلدته متريتا في خط المنتصف وبجواره المغربي محمد فوزير وداميان جوكوفيتش ومن أمامهم مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس كرأس حربة.
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