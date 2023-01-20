شكرا لقرائتكم خبر نتائج الوحدة على ملعبه ترعب الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة نظيره الطائي، السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

يأتي الوحدة لهذا اللقاء باحثا عن انتصار يقدمه خطوة إلى الأمام في رحلة الابتعاد عن مناطق الخطر المؤدية للهبوط والتي يقع الفريق قريبا منها بعد نتائجه المتواضعة هذا الموسم حيث جمع 12 نقطة فقط خلال 12 مواجهة لعبها حتى الآن مع وجود لقاء مؤجل.

ويتفاءل فرسان مكه عندما تقام المباريات على ملعبهم هذا الموسم، حيث استطاع الفريق تجنب الخسارة في 5 مواجهات أقيمت على ملعب الشرائع بعد أن حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين.

وكان الفريق قد خسر الجولة الماضية أمام الخيلج وهي الخسارة الأولى للوحدة تحت قيادة المدرب التشيلي لويس سييرا والذي يبحث عن التعويض في لقاء الغد أمام الطائي.

وفي المقابل يدخل الطائي هذا اللقاء قادما من خسارتين متتاليتين أمام التعاون وقبلها أمام النصر ويسعى لاستعادة توازنه والعودة من مكة بالنقاط الثلاث. ويخشى الطائي من المواجهات التي تكون خارج ملعبه هذا الموسم لأن الأرقام تقول إن الفريق لا يكون في أفضل حالته على مستوى النتائج عندما يلعب خارج حائل، حيث حقق فوزين فقط مقابل 5 خسائر في 7 مواجهات خارج أرضه هذا الموسم.

قبل المواجهة:

