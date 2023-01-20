شكرا لقرائتكم خبر العراق بطل الخليج للمرة الرابعة بعد فوز مثير على عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز منتخب العراق بلقب كأس «خليجي25 لكرة القدم» أمس في البصرة، عقب تغلبه على نظيره العماني 3 /2.

وتقدم العراق في الدقيقة 24 عن طريق إبراهيم بايش، قبل أن يدرك صالح اليحيائي التعادل لعمان في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل، لعب الفريقان شوطين إضافيين مدتهما ثلاثين دقيقة. وفي الدقيقة 114، سجل أمجد عطوان الهدف الثاني للعراق من ضربة جزاء، لكن عمر المالكي أدرك التعادل لعمان في الدقيقة 119.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، سجل مناف يونس الهدف العراقي الثالث.

وشهدت المباراة تصدي جلال حسن حارس العراق لضربة جزاء من جميل اليحمدي في الدقيقة 82.

وفاز العراق باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج باللقب في أعوام 1979 و1984 و1988.

وبدأت المباراة بأداء حماسي من جانب العراق، الذي حاول منذ البداية تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 11 سدد ضرغام إسماعيل كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من ضربة حرة، لكن حارس عمان إبراهيم المخيني أمسك الكرة بسهولة.

وفي الدقيقة 24 سجل إبراهيم بايش الهدف الأول للعراق، بعدما تسلم كرة من الجهة اليسرى لمرمى عمان وسدد كرة أرضية زاحفة غالطت الجميع والحارس المخيني لتسكن شباكه.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لعمان بعدما توغل صالح اليحيائي داخل منطقة الجزاء وتعرضه للعرقلة، ليحتسب الحكم ضربة جزاء نفذها جميل اليحمدي لكن الحارس جلال حسن أمسك بالكرة بالدقيقة 82.

واحتسب الحكم ضربة جزاء أخرى لعمان في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء، لينفذها صالح اليحيائي بنجاح هذه المرة مسجلا هدف التعادل.

ومع نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما ربع ساعة لتحديد الفائز باللقب.

وحصل العراق على ضربة جزاء في الدقيقة 114 بالشوط الإضافي الثاني، بعد عرقلة تعرض لها حسن عبدالكريم داخل منطقة الجزاء، ليترجمها أمجد عطوان في الشباك بنجاح.

لكن عمان نجح في إدراك التعادل مجددا عن طريق عمر المالكي، الذي تلقى كرة عرضية من زميله المنذر العلوي ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 119. وبينما تتجه المباراة للتعادل واللجوء إلى ضربات الترجيح، سجل مناف يونس الهدف الثالث للمنتخب العراقي، بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بضربة رأس في الشباك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني.