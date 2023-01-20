الحزم والهدى يتصدران بطولة المملكة للشباب

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وأسفرت نتائج مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات التي أقيمت أمس، عن فوز العمران على حراء بنتيجة (31-23)، وتمكن الحزم من الانتصار على الخويلدية بنتيجة (37-33)، وذلك ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية انتصر أحد على العدالة بنتيجة (32-38)، واستطاع الهدى الانتصار على الهلال بنتيجة (33-15).وبهذه النتائج يتصدر الحزم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يتبعه الخويلدية ثانيا بـ 4 نقاط، ثم فريق العمران ثالثا برصيد نقطتين وحراء رابعا بدون أي نقطة، فيما تصدر الهدى ترتيب المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، يليه الهلال ثانيا برصيد 4 نقاط، ثم أحد في المركز الثالث بنقطتين، ويقع العدالة رابعا بدون أي نقطة.
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