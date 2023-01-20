شكرا لقرائتكم خبر أمير حائل يوجه بالاستعداد لرالي حائل الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي عبدالعزيز بن سعد، اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي واللجان الفرعية العاملة بالرالي والجهات المعنية بالمنطقة بالاستعداد والعمل على استكمال الترتيبات والاستعدادات التحضيرية للرالي وتسخير كافة الإمكانات لانطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في مستواه العالمي المعهود في نسخته الـ «19» ضمن منافسات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية والذي سيقام خلال الفترة من 2-4 فبراير المقبل. وأكد أمير حائل على أن الرالي أسهم بشكل كبير في إيجاد حراك اقتصادي كبير، وأحدث عوائد اقتصادية ورياضية وثقافية واجتماعية وسياحية على المنطقة، طيلة السنوات الماضية، مبينا أن حائل أضحت وجهة مفضلة لأبطال الراليات المحليين والعالميين من مختلف دول العالم لما تتميز فيه من ميز نسبية فريدة من تنوع تضاريسها وجمال طبيعتها. ورحب بجميع المشاركين والزوار لرالي حائل تويوتا الدولي 2023م من مختلف أقطار العالم. ورحب بجميع المشاركين والزوار لرالي حائل تويوتا الدولي 2023م من مختلف أقطار العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يوجه بالاستعداد لرالي حائل الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.