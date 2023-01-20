أمير حائل يوجه بالاستعداد لرالي حائل الدولي

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وأكد أمير حائل على أن الرالي أسهم بشكل كبير في إيجاد حراك اقتصادي كبير، وأحدث عوائد اقتصادية ورياضية وثقافية واجتماعية وسياحية على المنطقة، طيلة السنوات الماضية، مبينا أن حائل أضحت وجهة مفضلة لأبطال الراليات المحليين والعالميين من مختلف دول العالم لما تتميز فيه من ميز نسبية فريدة من تنوع تضاريسها وجمال طبيعتها.ورحب بجميع المشاركين والزوار لرالي حائل تويوتا الدولي 2023م من مختلف أقطار العالم.
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