باريس سان جيرمان بطل لكأس موسم الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم لاعبو فريقي موسم الرياض (نجوم قطبي العاصمة السعودية الرياض الهلال والنصر) وفريق باريس سان جيرمان وجبة كروية دسمة لعشاق المستديرة في العالم في كأس موسم الرياض في لقاء (فوق الخيال) شهده ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء أمس بحضور جماهيري بلغ 60 ألف متفرج تقدمهم رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بحضرة رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي والنجم السينمائي العالمي الهندي أميتاب باتشان الذي صافح لاعبي الفريقين قبل بدء اللقاء بصحبة تركي آل الشيخ وناصر الخليفي في لقاء تاريخي حمل 9 أهداف تاريخية كانت الغلبة فيها للفريق الباريسي بعد أن سجل لاعبوه ليونيل ميسي (3) وماركينيوس (43) وسيرجيو راموس(53) وكيليان مبابي (60) من ضربة جزاء وهيوغو إكليتيكي(78) وسجل لفريق موسم الرياض كريستيانو رونالدو (34 ) ومن ضربة جزاء (45+6) وجانغ هيون سو(56) وتاليكسا (90+4).

وشهد اللقاء طرد لاعب باريس سان جيرمان خوان بيرنات بالبطاقة الحمراء المباشرة من قبل الحكم القطري الدولي عبدالرحمن جاسم بعد اعتراضه لانطلاقة سالم الدوسري في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة.

طقس كروي مثالي

وبدأ فريق موسم الرياض المباراة بمحمد العويس في الحراسة وعلي البليهي وانج هيون سو وسلطان وسعود عبد الحميد الغنام للدفاع وجستافو وعبدالله الخيبري وسالم الدوسري ومارتنيز للوسط وكريستيانو وموسى ماريغا للهجوم، ودخل باريس سان جيرمان كايلور نافاس في الحراسة وأشرف حكيمي وماركينهوس وارموس وخوان بيرنات للدفاع وكارلوس سولير وفابيان رويز وريناتو سانشيز للوسط ونيمار ولونيل ميسي وكيليان مبابي للهجوم.

وشهد تتويج الفريق الباريسي بكأس موسم الرياض طقسا كرويا مثاليا الذي لعبت فيه طقس المباراة 12 مئوية وبنسبة 61% من الرطوبة وباحتفالية تاريخية مبهجة استمتع بها الجميع بالعروض المصاحبة لتتويج البطل، حيث توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائرة أفضل لاعب في المباراة.

جدية احترافية

رسم لاعبو فريقي موسم الرياض وباريس سان جيرمان شعار الجدية والنشاط الكروي منذ صافرة الحصة الأولى لمواجهتهما وظهر التحدي الكروي مبكرا بعد أن بكر الفريق الباريسي في التسجيل عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثانية بعد تمريره متقنة من نيمار لتترجم السيطرة الميدانية الأولية للضيوف الذي استقطع وقتا دام 18 دقيقة بسبب قلة الانسجام بين عناصر فريق موسم الرياض الذي سجل حضوره الجديد بكرة تصدى لها الحارس كايلور نافاس في الدقيقة الـ 6 من البرتغالي كريستيانو رونالدو أتبعها زميله جوستافو بكرة مماثلة ونجح الحارس محمد العويس في التصدي لكرة نيمار بكل نجاح في تأكيد على الانفتاح الكروي الذي شهد معادلة للتقدم الباريسي بعد أن خلق كريستيانو رونالدو ضربة جزائية لصالحة بعد اصطدام الحارس كايلور نافاس نالها على أثرها بطاقة صفراء بعد إصابته بضربة يمنية تسببت في إصابة رونالدو في وجهه نجح من خلالها في معادلة النتيجة في الدقيقة الـ 34.

بطاقة حمراء

وأعطى حكم اللقاء الدولي القطري عبد الرحمن جاسم بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 39 لخوان بيرنات بعد إعاقته لسالم الدوسري مستغلا سرعته نحو مرمى باريس سان جيرمان الذي سجل تقدمه الثاني بهدف ماركينويس في الدقيقة الـ43، لينجح محمد العويس للتصدي لضربة جزائية تسبب بها نيمار الذي نفذ الضربة بعد إعاقة علي البليهي له في الدقيقة الـ 45 بعد الرجوع لتقنية الـ VAR ونجح قائد فريق موسم الرياض كريستيانو رونالدو في معادلة النتيجة في الدقيقة 45+6 في التعديل بعد إصرار كبير منه بعد أن سجل ضربة رأسية هوائية ارتطمت بالقائم الأيسر لكايلور نافاس، ومن ثم تابع الكرة ليرمي بها بيساره في الشباك صدح بها مدرج المباراة.

شهية مفتوحة

لم تعجز حالة النقص العددي لباريس سان جيرمان من زيارة مرمى فريق موسم الرياض، حيث بعد نتجية الشوط الأول بإضافة الهدف الثالث عن طريق سيرجيو راموس في الدقيقة الـ 53 ومارس فريق موسم الرياض مبادلته الهجمات في إشارة إلى انفتاح شهية التسجيل للاعبين وهو ما تحقق في تعديل برأسية المدافع الشمشوني جانغ هيون سو في الدقيقة الـ 56 ليعود المدافع علي البليهي في التسبب بضربة جزائية ثانية بعد اعتراضه للكرة بيده ليعزز الفريق الباريسي تقدمه مجددا بهدف رابع عن طريق كيليان مبابي.

ولم تثن جملة التغيرات التي أجرها مدربا الفريقين من حضورهما الفني المفتوح، حيث كان الشوط الثاني مرشحا لزيادة الغلة التهديفية من الجانبين بالأداء المفتوح والسرعات الجانبية التي كانت مسرحا كرويا تهديفيا وهو ما تحقق في الدقيقة الـ78 بالهدف الخامس لباريس سان جيرمان الذي جاء بواسطة البديل هيوغو إكليتيكي, وقلص البرزيلي تاليكسا بهدف رائع في الدقيقة الـ(90+4).

تبديلات الفريقين (الشوط الأول)

باريس سان جيرمان:







خروج ري وريناتو سانشيز وماركينيوس



دخول فيتور فيريرا ودانيلو بيريرا



نجوم الهلال والنصر:





خروج سلطان الغنام وموسى ماريغا



دخول علي لاجامي تاليكسا



تبديلات الفريقين (الشوط الثاني)

باريس سان جيرمان:





خروج نيمار وكيليان مبابي كايلور نافاس وسيرجيو راموس وفابيان رويز وأشرف حكيمي كارلوس سولير وليونيل ميسي وفيتور فيريرا.



دخول وارن زائير ايمري وهيوغو إكيتيكي وجيانلويجي دونا روما واسبين ونونو ميدنديش وتيموتهي بيمبيلي إسماعيل غربي وإلياس حسني وأيمن كاري.



نجوم الهلال والنصر: