الهلال يرفض التفريط في سعود عبدالحميد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية تلقّي سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لنادي الهلال، عرضا من أحد الأندية الفرنسية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم سعود عبد الحميد مجهودا أكثر من رائع رفقة منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022، إذ كان من أفضل لاعبي الأخضر في المونديال بشهادة الجميع.

وأشار موقع «الشرق» إلى أن نادي تروا الفرنسي، يرغب في الحصول على خدمات سعود عبد الحميد، لـ6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بشكل نهائي.

وأضاف الموقع أن تروا رصد 4 ملايين يورو، لإقناع الهلال بالاستغناء عن خدمات سعود عبد الحميد، خاصة بعد استشارة مدربه في المنتخب السعودي؛ الفرنسي هيرفي رينارد، الذي أوصى بالتعاقد معه.

ومن جانبه، رفض أحمد المعلم وكيل أعمال عبد الحميد التعقيب على الأمر، إذ أكد على أن عقد اللاعب ما زال ساريا مع نادي الهلال، وإذا حدث أي مستجدات في هذا الأمر، سيكون النادي هو من يُعلن عنها بشكل رسمي.

وأما عن موقف الهلال، فإن الموقع أكد أن الهلال يتجه إلى رفض العرض، بسبب عدم وجود بديل له، إضافة إلى عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب العقوبة المفروضة عليه.