في مباراة ماراثونية.. العراق بطلا لخليجي 25 بعد فوزه على عمان (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - توج المنتخب العراقي، بكأس الخليج العربي، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره العماني، بنتيجة 3 - 2، في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، في النهائي الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب "البصرة الدولي".

وسجل إبراهيم بايش هدف منتخب العراق الأول فى الدقيقة 24 من زمن المباراة، من تسديدة زاحفة سكنت على يمين حارس عمان.

وفى الشوط الثاني، أضاع المنتخب العماني ركلة جزاء فى الدقيقة 82 من زمن اللقاء، سددها اللاعب جميل سليم اليحمدي، وتصدى لها حارس المنتخب العراقي.

ونجح المنتخب العماني فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، عن طريق ركلة جزاء سددها اللاعب صلاح اليحيائي، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفى الأشواط الإضافية، تقدم المنتخب العراقى بالهدف الثانى عن طريق أمجد عطوان فى الدقيقة 115، عبر ركلة جزاء، ثم تعادل المنتخب العماني فى الدقيقة 119 عن طريق عمر المالكي، قبل أن يخطف مناف يوسف هدف الفوز لمنتخب أسود الرافدين فى الدقيقة 120.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/XtO2tTs2M6XYu