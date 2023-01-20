بفارق 5 أهداف.. يد مصر تهزم بلجيكا في المونديال.. تعرف على موعد المواجهة القادمة للفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر للرجال لكرة اليد، فوزا مستحقا على نظيره البلجيكى بنتيجة 33/28 فى أول مواجهاته بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة ببولندا و السويد.

إنتهى الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 22/15 لصالح المنتخب الوطني.

ونجح منتخب اليد فى مواصلة التألق بالشوط الثانى لحصد نقاط اللقاء فى ضربة بداية الدور الرئيسى لكسب الثقة.

من المقرر أن يلتقى منتخب اليد نظيره البحرين السبت فى الرابعة و النصف عصرا فى ثان لقاءات هذا الدور، وأخيرا الدنمارك الإثنين فى التاسعة والنصف مساء.

وإستطاع منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.