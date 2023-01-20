21 لاعبا بقائمة سموحة استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - اختار طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، 21 لاعبا في قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

حراسة المرمى: عمر صلاح وأحمد السعدنى.

الدفاع: محمود شبانة وشريف رضا وأحمد جمال وأحمد شوشة وأحمد عبد الرسول وممدوح عبد ربه وأحمد عبد العزيز.

الوسط: محمد عصام ومحمود حليمو وزياد طارق وحسين فيصل ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونه وأبو بكر محمد وطارق علاء والصباحى عماد ومحمد نادى.

الهجوم: حسام حسن وبنجامين بواتينج.

ويفقد الفريق لجهود الثنائى أحمد حكم وأليا سيلا واللذان غابا عن معسكر القاهرة وعدم السفر من الإسكندرية، بالإضافة إلى الهانى سليمان حارس الفريق والذى يعانى من شد فى الثمانة، وإصابة مهاجم الفريق صديق أوجولا والذى تم تغير عقب نزوله مباراة الأهلى وإصابته بمزق فى العضلة الأمامية إلى جانب إصابة لاعب الوسط أحمد مصطفى بشد فى الخلفية، الأمر الذى وضع الجهاز الفنى فى أزمة قبل المباراة المصيرية أمام سيراميكا.

ويعكف طارق العشرى على على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الأهلى وخاصة فى حراسة المرمى والدفاع.

وطالب طارق العشرى اللاعبين بضرورة نسيان مواجهة الأهلى فى كأس مصر وما حدث بها، وعدم الانشغال بما يدور فى إدارة سموحة، والتركيز على تحقيق الفوز الثالث فى الدورى هذا الموسم، والفوز الثانى على التوالى لتحسين وضع الفريق فى الجدول.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقط من 13 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات، وخسر فى 4 مباريات، أحرز فى إجمالى مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.