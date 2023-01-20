شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها طاقم حكام سلوفيني لمباراة الزمالك و الاهلي.. فوز منتخب مصر لكرة اليد على بلجيكا 33 / 28 .

أسندت لجنة الحكام مباراة الزمالك و الأهلى فى مباراة قمة الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدورى على استاد القاهرة الدولى مساء السبت المقبل ، إلى طاقم حكام سلوفيني

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره فاركو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. نجح فريق المقاولون العرب في الفوز علي نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق عمر فتحى سافيولا فى الدقيقة 25 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 14 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

فاز منتخب مصر للرجال لكرة اليد على نظيره البلجيكى بنتيجة 33/28 فى أول مواجهاته بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة ببولندا و السويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى .

الزمالك يهزم الطيران 3 / صفر فى الدور قبل النهائى لدورى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 3/0 فى الجولة الأولى بالدور قبل النهائى من مسابقة الدورى الممتاز لرجال الكرة الطائرة بإستاد القاهرة ، وتشهد الجولة الأولى لقاء هام بين الأهلى مع سبورتنج أيضا فى نفس الجولة مقام حاليا.

ريمونتدا للاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى ويفوز 3-2 فى الدورى

نجح فريق الاتحاد السكندري بالعودة الي المباراة بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليفوز بالمباراة 3-2 أمام البنك الأهلي ، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري المصري الممتاز ، والمقامة على استاد القاهرة الدولي .

عامر حسين: ودية للمنتخب الاوليمبي مع الجابون بعد تأجيل نهائى الكأس

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات أنه تم الاستقرار علي إقامة معسكر للمنتخب الأوليمبي في الفترة من 30 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل بعد تأجيل نهائي كأس مصر لانشغال الأهلي "أحد اطراف نهائي الكأس أمام بيراميدز " بالمشاركة في بطولة العالم للاندية بالمغرب .