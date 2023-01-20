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شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى المقاولون العرب مع أسوان و واجه البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى و أستضاف بيراميدز فريق فاركو .
بيراميدز يهزم فاركو بثلاثية بيضاء وينتزع المركز الثالث من الزمالك
حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره فاركو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
ريمونتادا للاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى ويفوز 3-2 فى الدورى
نجح فريق الاتحاد السكندري بالعودة الي المباراة بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليفوز بالمباراة 3-2 أمام البنك الأهلي ، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري المصري الممتاز ، والمقامة على استاد القاهرة الدولي .
المقاولون يهزم أسوان بهدف سافيولا ويتساوى مع بيراميدز فى المركز الخامس.. فيديو
نجح فريق المقاولون العرب في الفوز علي نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق عمر فتحى سافيولا فى الدقيقة 25 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 14 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.