شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المقاولون تطالب شوقى غريب بالتأهل لأفريقيا بعد الفوز على أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت جماهير المقاولون العرب، التي تواجدت في مباراة المقاولون وأسوان، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري، وانتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف، رسالة خاصة إلى شوقي غريب مدرب الفريق.

وحملت الجماهير لافتة تحمل صورة شوقي غريب وكتبت عليها: "كابتن شوقي غريب المنقذ عايزين نروح أفريقيا".



شوقي غريب 1



شوقي غريب

وأعرب شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أسوان بهدف نظيف، في مباراة الجولة 14 بالدوري والتي جمعت الفريقينمساء اليوم، ليحصد المقاولون الفوز الرابع على التوالي ويرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الخامس.

وقال غريب في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "وضعنا خطة منذ قدومنا إلى المقاولون ونسير عليها، لم نحقق النسبة التي أسعى لتحقيقها حتى الآن لكن تخطينا نسبة الـ 70% من تلك الخطة، حصدنا في 14 أسبوع ما حصده المقاولون في 29 جولة بالموسم الماضي، هذه نقطة إيجابية".

أضاف: "لدينا مجلس إدارة مميز برئاسة محسن صلاح ومحمد عادل، ولاعبين يبذلون أقصى مجهود في الملعب وجهاز فني يعمل في صمت، أشكر الله هلى هذه النعمة لتواجدي في نادي كبير وفي نفس الوقت مع لاعبين وجهاز فني محترم".

واصل: "لم أغير طريقة اللعب أمام أسوان بالعكس دفعت في الشوط الثاني بمهاجمين أكثر مثل أمادو نياس ودفعت أيضا بقطة وجبنة، واجهنا أزمة في 5 مباريات تقريبا، أننا بمجرد تسجيلنا هدف نستقبل هدفا آخر بعد دقيقتين فقط، اللاعبين كان لديهم تخوف من استقبال هدف اليوم بنفس السيناريو، ونعمل على استغلال الهجمات المرتدة بالشكل الصحيح".