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منتخب اليد يحقق الانتصار الرابع على التوالى دون هزيمة ببطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - تمكن منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد من تحقيق الفوز الرابع له على التوالى دورن هزيمة بالفوز على بلجيكا بنتيجة 33/28 فى أول مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة ببولندا و السويد .

 

وسبق و فاز منتخب فراعنة اليد فى الدور الأول على كلا من ،كرواتيا 31/22 ثم المغرب 30/19 و أخيرا أمريكا 35 /16 محققا العلامة الكاملة . 

 

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد نظيره البحرين السبت فى الرابعة و النصف عصرا   فى ثان لقاءات هذا الدور و أخيرا الدنمارك الإثنين فى التاسعة والنصف مساءا  

 

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

 

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

 

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك)  وأحمد خيرى  الأهلى .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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