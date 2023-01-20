شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى وصفقات جديدة ضمن قائمة المصرى لمباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة غزل المحلة في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والتي تجمع الفريقين غداً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: محمود جاد، عصام ثروت، محمد شحاتة، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، حسين السيد، عمرو السعداوي، كريم العراقي، عماد بوبكر، اسلام المزين، عمرو طارق، أحمد شداد، رجب عمران، شريف دابو، أحمد الشيخ، عبد الرحيم دغموم، محمد جريندو، إلياس الجلاسى، إيزي إيميكا، حسن علي، زياد فرج، مروان حمدي، فرانك إيتوجا، أنطوني أكبوتو.

وشهدت القائمة عودة كريم العراقي بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك ظهور الصفقات الجديدة، شريف دابو ورجب عمران.