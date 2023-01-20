شكرا لقرائتكم خبر عن احصائيات هدافى منتخب اليد أمام بلجيكا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إستطاع منتخب اليد أن يحقق الفوز فى أول مشوار بالدور الرئيسى ببطولة العالم على نظيره البلجيكى بنتيجة 33/28 فى المباراة التى إنتهت منذ قليل ببطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى .

جاءا إحصائيات هدافين البطولة كالتالى :

محسن رمضان 7 أهداف

يحيى الدرع 6 أهداف

على زين 5 أهداف

سيف الدرع 4 أهداف

محمد سند 3 أهداف

أحمد مؤمن صفا 3 أهداف

أحمد خيرى هدف

محمد ممدوح هاشم هدف

عمر بكار هدف

مهاب سعيد هدف

كريم هنداوى هدف

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد نظيره البحرين السبت فى الرابعة و النصف عصرا فى ثان لقاءات هذا الدور و أخيرا الدنمارك الإثنين فى التاسعة والنصف مساءا

وإستطاع منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية .

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى