كرواتيا تتعادل مع الدنمارك وتمنح مصر صدارة المجموعة ببطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة كرواتيا مع الدنمارك بالتعادل بنتيجة 32/32 ضمن منافسات المجموعة الرابعة التى تضم أيضا مصر والبحرين بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة بالسويد وبولندا لتمنح مصر صدارة المجموعة.

وتتصدر مصر المجموعة فى ظل تحقيق الفوز على بلجيكا بنتيجة 33/28 لتصل إلى النقطة السادسة، تليها الدنمارك برصيد 5 نقاط ومن بعدها البحرين برصيد 4 نقاط.

من المقرر أن يلتقى منتخب اليد نظيره البحرين السبت فى الرابعة والنصف عصرا، فى ثان لقاءات هذا الدور وأخيرا الدنمارك الإثنين فى التاسعة والنصف مساءً.

واستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد، محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء الماضى قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .