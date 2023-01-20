شكرا لقرائتكم خبر عن نتائح مباريات اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى المقاولون العرب مع أسوان و واجه البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى و أستضاف بيراميدز فريق فاركو .

بيراميدز يهزم فاركو بثلاثية بيضاء وينتزع المركز الثالث من الزمالك

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره فاركو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ريمونتادا للاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى ويفوز 3-2 فى الدورى