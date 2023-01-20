شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها فوز منتخب مصر لكرة اليد على بلجيكا 33 / 28 ، وودية للمنتخب الاوليمبي امام الجابون.

أسندت لجنة الحكام مباراة الزمالك و الأهلى فى مباراة قمة الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدورى على استاد القاهرة الدولى مساء السبت المقبل ، إلى طاقم حكام سلوفيني

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره فاركو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. نجح فريق المقاولون العرب في الفوز علي نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق عمر فتحى سافيولا فى الدقيقة 25 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 14 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

منتخب مصر لكرة اليد يهزم بلجيكا 33/28 ببطولة العالم

فاز منتخب مصر للرجال لكرة اليد على نظيره البلجيكى بنتيجة 33/28 فى أول مواجهاته بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة ببولندا و السويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى .

روى فيتوريا يحضر مباراة بيراميدز و فاركو بالدوري

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول في مباراة بيراميدز و فاركو في إطار بطولة الدوري ،في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز برفقة أعضاء الجهاز الفني المعاون .

محمود علاء رجل مباراة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى

حصد محمود علاء مدافع فريق الاتحاد السكندرى جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الاهلى عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك بعد أحرازه هدف فوز فريقه في مباراة اليوم والمساهمة بتحقيق الفوز و حصد الثلاث نقاط .

الزمالك يهزم الطيران 3 / صفر فى الدور قبل النهائى لدورى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 3/0 فى الجولة الأولى بالدور قبل النهائى من مسابقة الدورى الممتاز لرجال الكرة الطائرة بإستاد القاهرة ، وتشهد الجولة الأولى لقاء هام بين الأهلى مع سبورتنج أيضا فى نفس الجولة مقام حاليا.

ريمونتدا للاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى ويفوز 3-2 فى الدورى

نجح فريق الاتحاد السكندري بالعودة الي المباراة بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليفوز بالمباراة 3-2 أمام البنك الأهلي ، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري المصري الممتاز ، والمقامة على استاد القاهرة الدولي .

عامر حسين: ودية للمنتخب الاوليمبي مع الجابون بعد تأجيل نهائى الكأس

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات أنه تم الاستقرار علي إقامة معسكر للمنتخب الأوليمبي في الفترة من 30 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل بعد تأجيل نهائي كأس مصر لانشغال الأهلي "أحد اطراف نهائي الكأس أمام بيراميدز " بالمشاركة في بطولة العالم للاندية بالمغرب .

الزمالك يستعين بـ"طبيب تغذية" قبل القمة

استقر الزمالك على الاستعانة بطبيب تغذية خاصة قبل مواجهة الأهلى في القمة المقرر لها في الثامنة ونصف مساء بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تعرف على موقف مصابى الأهلى من مباراة القمة

يعاني فريق الأهلي من كثرة الإصابات قبل مباراة القمة التي تجمعه مع الزمالك يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابع عشرة من عمر الدوري المصري.

طارق العشرى: حصلنا على إذن بمشاركة شبانة أمام سيراميكا حتى إشعار آخر

نجح طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة، في الإبقاء على محمود شبانة مدافع الفريق للمشاركة أمام سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سيف الدرع أفضل لاعب فى مباراة مصر و بلجيكا ببطولة العالم لليد

حصل سيف الدرع لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد على أفضل لاعب فى مباراة مصر و بلجيكا و التى إنتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 33/28 فى أول مواجهاته بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة ببولندا و السويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى .