شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يعلن التعاقد مع محمد رزق قادما من السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني، عن أولى الصفقات الشتوية بضم لاعب السكه الحديد محمد رزق 6 أشهر على سبيل الإعارة، ووقع محمد رزق في حضور المشرف العام على الفريق محمد رزق نائب رئيس مجلس الإدارة، وأنتظم اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية اليوم.

ويلعب محمد رزق في مركز الجناح الأيمن، لعب لأندية غزل المحلة والجونة ووادي دجلة والسكة الحديد وكفر الشيخ.

وتعادل فريق المنصورة سلبيا مع فريق طنطا، في المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر والأخير من الدور الأول من مجموعة بحري والإسكندرية بالقسم الثاني.

ويحتل فريق المنصورة المركز الرابع في ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 26 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر لقاء وحيد، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.