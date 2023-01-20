شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الاهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ14 من عمر المسابقة حيث التقى المقاولون العرب مع أسوان و واجه البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى و أستضاف بيراميدز فريق فاركو .

بيراميدز يهزم فاركو بثلاثية بيضاء وينتزع المركز الثالث من الزمالك

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره فاركو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ريمونتدا للاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى ويفوز 3-2 فى الدورى

نجح فريق الاتحاد السكندري بالعودة الي المباراة بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليفوز بالمباراة 3-2 أمام البنك الأهلي ، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري المصري الممتاز ، والمقامة على استاد القاهرة الدولي .

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز