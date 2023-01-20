اخبار الرياضه

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الاهلى يتصدر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الاهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ14 من عمر المسابقة حيث التقى المقاولون العرب مع أسوان و واجه البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى و أستضاف بيراميدز فريق فاركو .

بيراميدز يهزم فاركو بثلاثية بيضاء وينتزع المركز الثالث من الزمالك

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره فاركو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة  الممتاز هذا الموسم.

 

بيراميدز يهزم فاركو بثلاثية بيضاء وينتزع المركز الثالث من الزمالك

ريمونتدا للاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى ويفوز 3-2 فى الدورى

نجح فريق الاتحاد السكندري بالعودة الي المباراة بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليفوز بالمباراة 3-2 أمام البنك الأهلي ،  في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري المصري الممتاز ، والمقامة على استاد القاهرة الدولي .

 

ريمونتدا للاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى ويفوز 3-2 فى الدورى

 

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز 

 

Capture
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا