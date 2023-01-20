شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية لـ"سلافكو" حكم القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الانجليزى مارك كلاتنبيرج إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، للحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، والمقرر لها بعد غد السبت.

وتقام القمة على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى: سلافكو فينتشيتش (حكم ساحة)، ويعاونه كل من توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش وحكم رابع نادر قمر الدولة، وعلى تقنية الفار ماتي جوج، ويساعدة أيين بوروساك.

الدولة .. سلوفينيا

مواليد .. 25 نوفمبر سنة 1979 44 عاما

حكم .. دولى منذ عام 2010

أبرز المباريات التي أدارها السلوفيني سلافكو فينتشيتش:

مباراتان في كأس العالم 2022 .. الأرجنتين والسعودية، ويلز وإنجلترا.

نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين فريقى آينتراخت فرانكفورت الالمانى و و‌رينجرز الإسكتلندي.

4 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من ضمنها إنتر وبرشلونة، ورينجرز ضد ليفربول.