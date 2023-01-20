شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة :حادث سقوط سور بالبحيرة وقع فى ملعب خاص ليس له علاقة بمركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة فى بيان لها عن تواصل المعنيين بالوزارة مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة للوقوف على ملابسات حادث سقوط سور داخل ملعب بقرية الحوتة بإيتاى البارود حسبما ورد فى مجموعة من الأخبار عبر المواقع الاليكترونية.

تبين للوزارة أن الحادث الذى وقع مساء اليوم ،الخميس، كان عبارة عن انهيار سور تابع لأحد منازل القرية ومجاور لملعب خاص والملعب ليس له علاقة بمركز شباب قرية الحوتة بإيتاى البارود حيث يبعد عنه باكثر من 2 كيلومتر.

وتعرب الوزارة عن خالص التعازي فى وفاة الطفل الذى لقى مصرعه جراء سقوط السور على الملعب الخاص، مُتمنيين الشفاء العاجل للأطفال المصابين.