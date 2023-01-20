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إبراهيم عادل: هدفنا في بيراميدز المنافسة على كل الألقاب

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القاهرة - سامية سيد - عبّر إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق بثلاثة أهداف دون مقابل على فاركو خلال المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم ،الخميس، في الدوري الممتاز.

 

أوضح في تصريحات صحفية أن الانتصار مهم للغاية كونه منح الفريق 3 نقاط غالية في مشوار الدوري، وتقدم في جدول الترتيب، مشيرا إلى أن تركيز الجميع منصب على تقديم أفضل مستوى في كل البطولات والمنافسة بكل قوة.

 

شدد على أن الانتصار كان مهما خاصة بعد الفوز الأخير على الزمالك في الكأس والوصول للنهائي، والفريق بذل مجهودا كبيرا في تلك المواجهة وكان من الضروري التعويض والانتصار على حساب فاركو و3 نقاط مهمة.

 

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره فاركو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة  الممتاز هذا الموسم.

 

جاء الهدف الأول في الدقيقة 45 عن طريق مصطفى فتحي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت على يسار الحارس لداخل الشباك، قبل أن يضيف إبراهيم عادل الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة 45+3، وفي الدقيقة 90+3 تمكن إسلام عيسى من تسجيل الهدف الثالث لبيراميدز.

 

بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف، بينما يحتل فاركو المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 15.
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