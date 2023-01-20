فتح الله: باتشيكو استخدم التدوير أمام فاركو بعد ماراثون الزمالك بالكأس

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز أن الانتصار الذي حققه الفريق على حساب فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري، كونه تحقق على حساب فريق قوي، وجاء الانتصار بعد مواجهة صعبة و120 دقيقة ونقص عددي أمام الزمالك في كأس مصر، وكان من الضروري تحقيق الانتصار من أجل التقدم خطوة أخرى في جدول الترتيب.

شدد على أن المدير الفني باتشيكو حاول على مدار الـ90 دقيقة تدوير اللاعبين والدفع بالعناصر التي لم تلعب كثيرا بهدف إراحة بعض العناصر التي لعبت لقاء الزمالك وبذلوا مجهودا كبيرا، والكل متكاتف هذا الموسم سواء لاعبين أو جهاز فني وكذلك الإدارة على هدف واحد وهو حصد بطولة هذا الموسم، وحاليا لابد من التركيز في اللقاء المقبل الصعب أمام سموحة بالإسكندرية.

شدد على أن بطولة الدوري صعبة للغاية والمنافسة عليها لن تكون سهلة والفريق البطل يحتاج للتوفيق وعدم خسارة أي نقاط في اللقاءات المقبلة، وبيراميدز يحتاج لبطولة فقط حتى يضع قدمه في المنافسة على جميع البطولات مستقبلا، والبطولة الأولى دائما ما تكون صعبة، ولأنها تمنح الثقة للجميع.