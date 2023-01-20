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فتح الله: باتشيكو استخدم التدوير أمام فاركو بعد ماراثون الزمالك بالكأس

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز أن الانتصار الذي حققه الفريق على حساب فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري، كونه تحقق على حساب فريق قوي، وجاء الانتصار بعد مواجهة صعبة و120 دقيقة ونقص عددي أمام الزمالك في كأس مصر، وكان من الضروري تحقيق الانتصار من أجل التقدم خطوة أخرى في جدول الترتيب.

 

شدد على أن المدير الفني باتشيكو حاول على مدار الـ90 دقيقة تدوير اللاعبين والدفع بالعناصر التي لم تلعب كثيرا بهدف إراحة بعض العناصر التي لعبت لقاء الزمالك وبذلوا مجهودا كبيرا، والكل متكاتف هذا الموسم سواء لاعبين أو جهاز فني وكذلك الإدارة على هدف واحد وهو حصد بطولة هذا الموسم، وحاليا لابد من التركيز في اللقاء المقبل الصعب أمام سموحة بالإسكندرية.

 

شدد على أن بطولة الدوري صعبة للغاية والمنافسة عليها لن تكون سهلة والفريق البطل يحتاج للتوفيق وعدم خسارة أي نقاط في اللقاءات المقبلة، وبيراميدز يحتاج لبطولة فقط حتى يضع قدمه في المنافسة على جميع البطولات مستقبلا، والبطولة الأولى دائما ما تكون صعبة، ولأنها تمنح الثقة للجميع.

 

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره فاركو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة  الممتاز هذا الموسم.

 

جاء الهدف الأول في الدقيقة 45 عن طريق مصطفى فتحي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت على يسار الحارس لداخل الشباك، قبل أن يضيف إبراهيم عادل الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة 45+3، وفي الدقيقة 90+3 تمكن إسلام عيسى من تسجيل الهدف الثالث لبيراميدز.

 

بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف، بينما يحتل فاركو المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 15.
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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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