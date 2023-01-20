شكرا لقرائتكم خبر عن السبت ..منتخب اليد يواجه البحرين ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد ثانى لقاءاته بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة ببولندا والسويد بعد غدا السبت فى الرابعة والنصف عصرا أمام البحرين .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد للرجال فى الفوز فى أول لقاءات الدور الرئيسى بنتيجة 33/28 على منتخب بلجيكا فى المباراة التى إنتهت منذ قليل .

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد أخر لقاءاته فى هذا الدور أمام الدنمارك الإثنين فى التاسعة والنصف مساء.

واستطاع منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء الماضى قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .