شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من فوز منتخب مصر لكرة اليد على بلجيكا بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد المجموعة الرابعة بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة ببولندا و السويد مؤقتا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على بلجيكا بنتيجة 33/28 منذ قليل .

يأتى تصدر منتخب اليد لهذه المجموعة مؤقتا حتى إنتهاء لقاء كرواتيا أمام الدنمارك بنفس المجموعة و الذى إنطلق منذ دقائق .

من المقرر أن يلتقى منتخب اليد نظيره البحرين السبت فى الرابعة و النصف عصرا فى ثان لقاءات هذا الدور و أخيرا الدنمارك الإثنين فى التاسعة والنصف مساءًا.

وإستطاع منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية .

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء الماضى قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .