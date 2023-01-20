شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: أغلقنا صفحة البنك.. ونستعد "للحدود" بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الصربي زوران المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى عن سعادته بالفوز على البنك الاهلى والوصول للنقطة 22 مؤكدا أن اللاعبين كانوا رجاله رغم كم الفرص الضائعة والتي كانت كفيلة بخروج الاتحاد فائزا بنصف دستة أهداف

وقال زوران أغلقنا صفحة البنك وليس لدينا وقت للاحتفال مازال لدينا المزيد وامامنا موقعة صعبة أمام فريق مكافح حرس الحدود فى الأسبوع لابد ان نحترم المنافس والفوز يضعنا وسط الكبار لذلك سنعود غدا استعدادا للحدود بدون راحة حيث يخضع اللاعبين الذين خاضوا المباراة الى استشفاء بينما يخوض باقى اللاعبين تدريبات بملعب النادى سموحة.

وأضاف علينا أن نحصد النقاط قبل نهاية الدور الأول وذلك لصعوبة المواجهات فى الدور الثانى وستكون النقطة لها ثمن غال، واشاد زوران بالوافد الجديد محمد محمود مؤكدا أنه لاعب مقاتل و اضافه قويه للفريق.

نجح فريق الاتحاد السكندري بالعودة الي المباراة بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليفوز بالمباراة 3-2 أمام البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري المصري الممتاز ، والمقامة على استاد القاهرة الدولي.

تقدم البنك الأهلي عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 40 ومورو ساليفو مدافع الاتحاد في الدقيقة 45 بالخطأ في مرماه، وأحرز أهداف الاتحاد السكندري مابولولو في الدقيقة 53 ، وسجل هدف التعادل محمود علاء في الدقيقة 66، وسجل هدف التقدم أوستن أوموتو في الدقيقة 89 .

وبهذه النتيجة، يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 22 نقطة ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد12 نقطة.