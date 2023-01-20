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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. أحمد الشيخ ينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حافظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ14 من عمر المسابقة حيث التقى المقاولون العرب مع أسوان و واجه البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى و أستضاف بيراميدز فريق فاركو .
بيراميدز يهزم فاركو بثلاثية بيضاء وينتزع المركز الثالث من الزمالك
ريمونتدا للاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى ويفوز 3-2 فى الدورى
وجاء ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخمبيس كالتالي:
احمد الشيخ غزل المحلة 7
فاجري لاكاي بيراميدز 5
رفيق كابو إنبي 5
أحمد سيد زيزو الزمالك 5
يوسف اسامة نبية الزمالك 4
كريم طارق طلائع الجيش 4
مصطفى زيكو حرس الحدود 4
مابولولو الاتحاد السكندري 4
محمد هلال البنك الأهلي 4
رزقي حمرون فاركو 4
كريم بامبو البنك الأهلي 4
أحمد ياسر ريان سيراميكا 4
جوزيف أوشايا المقاولون 4
رمضان صبحي بيراميدز 4