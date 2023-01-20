شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. أحمد الشيخ ينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 19 / 1 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ14 من عمر المسابقة حيث التقى المقاولون العرب مع أسوان و واجه البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى و أستضاف بيراميدز فريق فاركو .

بيراميدز يهزم فاركو بثلاثية بيضاء وينتزع المركز الثالث من الزمالك

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره فاركو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ريمونتدا للاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى ويفوز 3-2 فى الدورى

نجح فريق الاتحاد السكندري بالعودة الي المباراة بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليفوز بالمباراة 3-2 أمام البنك الأهلي ، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري المصري الممتاز ، والمقامة على استاد القاهرة الدولي .

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز

وجاء ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخمبيس كالتالي:

احمد الشيخ غزل المحلة 7

فاجري لاكاي بيراميدز 5

رفيق كابو إنبي 5

أحمد سيد زيزو الزمالك 5

يوسف اسامة نبية الزمالك 4

كريم طارق طلائع الجيش 4

مصطفى زيكو حرس الحدود 4

مابولولو الاتحاد السكندري 4

محمد هلال البنك الأهلي 4

رزقي حمرون فاركو 4

كريم بامبو البنك الأهلي 4

أحمد ياسر ريان سيراميكا 4

جوزيف أوشايا المقاولون 4

رمضان صبحي بيراميدز 4