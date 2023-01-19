شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتجه للقسم الثانى لتدعيم الهجوم البترولى فى ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الفنية بفريق إنبى الاتجاه إلى القسم الثانى للتنقيب عن النجوم لدعم صفوف الفريق البترولى بمهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لا سيما أن سياسة النادى البترولى تعتمد على التعاقد مع لاعبين مغمورين واكتشافهم لتسويقهم في الممتاز.

وطلب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى دعم هجوم الفريق البترولى بمهاجم قوي،في الميركاتو الشتوى،لسد أوجه العجز والنقص في الفريق،الأمر الذى استجابت له الإدارة البترولية ووعدته بتنفيذ مطالبه.

في سياق متصل خسر إنبى أمام فيوتشر بنتيجة 3/2 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز،وأحرز أهداف المباراة لفريق إنبى مصطفى دويدار في الدقيقة 37 و على فوزى في الدقيقة 69 من ركلة الجزاء بينما سجل لفريق فيوتشر محمد رضا " بوبو " في الدقيقة 50 من ركلة جزاء و عبد الكبير الوادى في الدقيقة 60 و عمر السعيد فى الدقيقة (90+3).

ويحتل إنبى المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز،برصيد 10 نقاط جمعها من 14 مباراة،فاز في لقاءين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 8 مباريات جعلته يحتل المركز الـ17 بالدورى.