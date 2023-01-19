شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا مثيرة.. أهداف مباراة البنك الأهلى و الإتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري بالعودة الي المباراة بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليفوز بالمباراة 3-2 أمام البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري المصري الممتاز ، والمقامة على استاد القاهرة الدولي.

تقدم البنك الأهلي عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 40 ومورو ساليفو مدافع الاتحاد في الدقيقة 45 بالخطأ في مرماه، وأحرز أهداف الاتحاد السكندري مابولولو في الدقيقة 53 ، وسجل هدف التعادل محمود علاء في الدقيقة 66، وسجل هدف التقدم أوستن أوموتو في الدقيقة 89 .

وبهذه النتيجة، يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 22 نقطة ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد12 نقطة.