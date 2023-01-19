شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدرع أفضل لاعب فى مباراة مصر و بلجيكا ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل سيف الدرع لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد على أفضل لاعب فى مباراة مصر و بلجيكا و التى إنتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 33/28 فى أول مواجهاته بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة ببولندا و السويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى .

و إنتهى الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 22/15 لصالح المنتخب الوطنى ، ونجح منتخب اليد فى مواصلة التألق بحصد نقاط اللقاء فى ضربة بداية الدور الرئيسى لكسب الثقة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد نظيره البحرين السبت فى الرابعة و النصف عصرا فى ثان لقاءات هذا الدور و أخيرا الدنمارك الإثنين فى التاسعة والنصف مساءا

وإستطاع منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية .

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ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء الماضى قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .