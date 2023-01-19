شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: الإعلان عن صفقات المقاولون 27 يناير وحققنا 70% من أهدافنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أسوان بهدف نظيف، في مباراة الجولة 14 بالدوري والتي جمعت الفريقين قبل قليل، ليحصد المقاولون الفوز الرابع على التوالي ويرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الخامس.

وقال غريب في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: وضعنا خطة منذ قدومنا إلى المقاولون ونسير عليها، لم نحقق النسبة التي أسعى لتحقيقها حتى الآن لكن تخطينا نسبة الـ 70% من تلك الخطة، حصدنا في 14 أسبوع ما حصده المقاولون في 29 جولة بالموسم الماضي، هذه نقطة إيجابية.

أضاف: لدينا مجلس إدارة مميز برئاسة محسن صلاح ومحمد عادل، ولاعبين يبذلون أقصى مجهود في الملعب وجهاز فني يعمل في صمت، أشكر الله هلى هذه النعمة لتواجدي في نادي كبير وفي نفس الوقت مع لاعبين وجهاز فني محترم.

واصل: لم أغير طريقة اللعب أمام أسوان بالعكس دفعت في الشوط الثاني بمهاجمين أكثر مثل أمادو نياس ودفعت أيضا بقطة وجبنة، واجهنا أزمة في 5 مباريات تقريبا، أننا بمجرد تسجيلنا هدف نستقبل هدفا آخر بعد دقيقتين فقط، اللاعبين كان لديهم تخوف من استقبال هدف اليوم بنفس السيناريو، ونعمل على استغلال الهجمات المرتدة بالشكل الصحيح.

أكمل: اليوم تساوينا مع بيراميدز في عدد النقاط ومازال لدى بيراميدز مباراة سيخوضها، والفارق بيننا وبين الزمالك نقطتين أو ثلاثة، هذا فارق كبير عندما نقارن وضع المقاولون في الموسم الجاري والموسم الماضي.

واختتم مدرب المقاولون: سنعلن عن الصفقات بعد يوم 27 يناير وستكون صفقات صغيرة السن هذا ما نسير عليه.