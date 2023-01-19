شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يرفع رصيده إلى 21 مباراة متتالية بلا هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع فريق فيوتشر، رصيده في سلسلة اللا هزيمة ، إلى 21 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه فيوتشر أمس على حساب إنبي في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحكم سيطرته على المركز الثاني بالدوري.

وترجع أخر هزيمة لفيوتشر إلى نهاية الموسم الماضي وبالتحديد في 26 أغسطس عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 أخرى ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي المصري يوم الثلاثاء المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية،