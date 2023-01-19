شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمواجهة بيراميدز وفاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة فاركو في إطار بطولة الدوري ،في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم ، وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي خط الهجوم: فخري لاكاي ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - عبد الله مجدي - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمد صادق - محمود صابر - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس كما أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي فاركو تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا" خط الدفاع : جابر كامل _ أحمد مودي _ عبدالله بكري _ جيفرسون إينكادا خط الوسط : محمود حمادة_ سوكاري – أحمد فؤاد _ أحمد البحراوي. خط الهجوم : عمرو جمال – وليد علي وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من محمود السيد _ عزمي غوما _ شكري نجيب _ مروان مجدي _ رامي صبري _ محمود جهاد _ أحمد صغيري _ أحمد شريف _ رزقي حمرون.

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 24 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

بينما يحتل فاركو المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12.